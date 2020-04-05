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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس اليمن يطلق سراح عدد من المحجوزين بالسجن المركزي في تعز

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:33 م
عبدربه منصور هادي
عبدربه منصور هادي
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قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء اليوم، إطلاق سراح كافة السجناء والمحجوزين على قضايا وأحداث عارضة، بمحافظة تعز اليمنية وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني مساء اليوم الأحد، بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف مليشيات الحوثي الانقلابية، لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة عدد من السجينات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وقدم الرئيس اليمني خالص تعازيه إلى أسر وذوي الشهداء من السجناء، متمنيًا الشفاء للجرحى، وموجها بتقديم كافة الرعاية الصحية والاهتمام لهم ولذويهم.

وأكد الرئيس اليمني اهتمام الدولة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية وتطبيع الأوضاع في المحافظة، مجددًا الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية التي لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.

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