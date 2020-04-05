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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نشرة «كورونا».. خريطة انتشار الفيروس في الدول العربية

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:33 م
كورونا
كورونا
منة سالم
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن تسجيل 67.237 حالة وفاة فيما ارتفعت عدد حالات الإصابة إلى 1.236.471 بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي اجتاح دول العالم.

ويرصد "الدستور" في تقريره التالي نشرة إخبارية مفصلة عن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدول العربية.

الأردن
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

تونس
أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة من مجموع 658 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 574 حالة مؤكدة من بين 7145 تحليلا مخبريا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 22 حالة.

الإمارات
سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة.

فلسطين
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بمحافظة بيت لحم، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 228.

سوريا
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19 حالة بالأراضي السورية، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".
وأضافت الصحة السورية، أن هناك حالتي شفاء، بجانب حالتي وفاة، وفقا لوكالة "سانا السورية".

قطر
أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
وتعد الإصابات المسجلة اليوم الأحد في قطر الأعلى في يوم واحد، بعد أن أعلنت عن 279 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1604.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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