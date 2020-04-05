رئيس لجنة الوفد بالعبور يعلن تأييده لجميع قرارات «أبو شقة»

أعلن شوقى عبد الشافى الشريف رئيس لجنة الوفد الجديد بالعبور، عن تأييده الكامل لجميع القرارات التى يتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والتي تدعم مبادئ الحزب وتساند الدولة، بما يخدم الوطن والمواطن.وأعرب "عبدالشافي" عن سعادته بقرار تعيين النائب الوفدى محمد مدينة ووكيل اللجنة التشريعية وتولية منصب رئيس اللجنة العامة بالقليوبية متمنين مزيد من النجاح لبيت الامة والوطن والمواطنين.