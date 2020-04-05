مصري عائد من واشنطن: السلطات تعاملت باحترام ورقي معنا

قال الدكتور محمد حسن، أحد المصريين القادمين من واشنطن، إن السلطات المصرية تعاملت باحترام ورقي مع كافة العائدين.وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الخدمة كانت رائعة في الطائرة ووزعت علينا كمامات وتم استقبالنا بالورود في مطار مرسى علم والإجراءات نفذت بمنتهى الاحترام».ووجه حسن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: «لم أكن أتوقع إعادتنا، ترامب لم يعيد مواطنيه بهذا الحب، والرئيس السيسي أثبت أنه مصري أصيل يحافظ على عائلته وأي حد يقول غير كده يبقى عايز يضرب بالرصاص».وتابع «مفيش أي حاجة غلط حصلت والوضع في أمريكا صعب جدا ولا يوجد كمامات هناك».