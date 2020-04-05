أحمد موسى لــ «صباحي»: ما علاقة كورونا بالإفراج عن الإرهابيين؟

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حمدين صباحي لم يكتب كلمة واحدة عن دور مصر وما قامت به الدولة والمؤسسات في حربها على وباء كورونا طوال 52 يومًا وهو عمر الفيروس في مصر.وتساءل موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، عن سبب الحديث في هذا التوقيت والوقوف ضد الدولة؟، متابعًا "الانتخابات لسه بدري في عام 2024 ويا عالم مين يعيش، يا حمدين مش وقته الكلام ده".واستطرد موسى: "ما علاقة كورونا بالإفراج عن الإرهابيين، والسجون يتم تطهيرها يوميًا، كما أن الدول الغربية لم تفرج عن الإرهابيين المحبوسين في سجونها".