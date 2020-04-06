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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على المتهمين بقتل مزارع فى المنيا بعد خطفه للحصول على فدية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:08 ص
لقبض على المتهمين
لقبض على المتهمين
المنيا ـ على حسين
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نجحت مباحث مركز شرطة المنيا في ضبط متهمين قاما بخطف مزارع بهدف الحصول علي فدية من أسرته، وقاما بقتله بالسم ودفن جثته في أرض زراعية خشية افتضاح أمرهما

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود بلاغ باختطاف «أ. م.ع» من المنزل، وأن شقيقه تلقى اتصال من الخاطفين يطلبون فدية مبلغ مليون ونصف جنيه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز، وبتتبع المكالمات التليفونية وخطوط السير تبين أن المتهمين هما «م.أ.ع»، و«خ.أ.خ» يعملان في الزراعة ويقيمان بإحدى قرى مركز المنيا، وتبين من التحريات الأولية أنهما قاما بخطف المجنى عليه، وطلبا فدية من أهليته، وبسبب خوفهما من افتضاح أمرهما وضعا له سم الفئران في الشاي وكتموا أنفاسه حتى فارق الحياة، وبعد ذلك قاما بوضعه في جوال وحفرا حفرة بأرض زراعية خاصة بأحد المتهمين ووضعا عليه التراب، وبالقبض عليهما اعترفا بارتكاب الجريمة وارشدا عن مكان الجثة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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