محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر في أزمة كورونا كتب نهايتهم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن صوت العقل في هذه الأزمة كان يقول إن جماعة الإخوان الإرهابية تلتزم الصمت ولا تحرض وتهاجم الدولة المصرية، لكن رغم هذه الظروف والأزمة تواصل المنصات الإخوانية التحريض ضد الدولة.وأضاف محمد الباز خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن أداء جماعة الإخوان الإرهابية خلال هذه الأزمة كتب بشكل قاطع نهايتها، موضحا أنه بعد ما حدث في 3 يوليو، وخروج الإخوان من الضمير المصري، كان هناك بعض الناس متعاطفين مع الجماعة ويقفون في المنطقة الرمادية، لكن أداء هذه الجماعة في هذه الأزمة يكتب النهاية عند الجميع.وواصل أن الجماعة الإرهابية حاليا تركز على مطلب واحد حاليا، وهو أن يتم الإرجا عن السجناء بسبب أزمة فيروس كورونا، مضيفا «أتمنى ألا يكون هناك سجين واحد في أي مكان بالعالم، ولكن السجون أنشئت ليحمي المجتمع نفسه ممن يشكلون خطرا عليه».وتابع أن الجماعة طالبت بالإفراج عن سجناء الجماعة ولم تطالب بالإفراج عن كل المسجونين حماية لهم، موضحا أن مصر مسؤولة عن كل المواطنين بما في ذلك السجناء وتتعامل بإنسانية كبيرة معهم.