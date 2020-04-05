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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 3 حالات بعد شفائهم من كورونا بمستشفى قها بالقليوبية

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:01 م
مستشفى العزل
مستشفى العزل
كتب صلاح حسنى
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شهدت مستشفى العزل بقها بمحافظة القليوبية، خروج 3 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور عماد عطا مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى العزل، إن هذه الحالات هي الأولى التي تخرج من المستشفي منذ دخولها منظومة استقبال حالات كورونا، حيث شهدت المستشفى استقبال 75 حالة توفت منهم 4 حالات.

وأوضح "عطا" في تصريحات صحفية أن الحالات التي خرجت اليوم هي الدكتور أحمد فرح مدير المركز الطبي ببور فؤاد ببورسعيد، وطفلة تدعى "مانولا" وقريب لها شاب 25 سنة يدعى أبانوب، وهما من محافظة القاهرة.. مشيرا إلى أن الحالات دخلت المستشفى بعد أن ثبتت إيجابية حالتهم لمخالطتهم مرضى بالفيروس من العائدين من الخارج، وجرى توفير العناية العلاجية اللازمة لهم وبعد أخذ عينة منهم تبين تحولها من إيجابية إلى سلبية وبعد يومين من هذه التحاليل أعيدت مرة أخرى، وتبين سلبيتها للمرة الثانية فتقرر لهم الخروج.

وأضاف أنه بالنسبة لحالة الدكتور سليمان طبيب الحميات من قرية كفر عابد كشفت التحاليل الخاصة به بعد تلقي العلاج خلال الساعات الماضية تحول نتيجة الإصابة إلى سلبية، ومن المقرر إعادة التحاليل مرة أخرى خلال 72 ساعة وبعدها في حالة استمرار سلبية الإصابة سيتقرر له الخروج من المستشفى.

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