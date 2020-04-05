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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نشرة كورونا.. خريطة انتشار الفيروس فى الدول الأوروبية

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:57 م
كورونا
كورونا
منة سالم
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تسجيل 86.500 حالة وفاة نتيجة لإصابتهم بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم، فيما ارتفع، عدد حالات الإصابة إلى 1،236،471.

وفيما يلي يرصد "الدستور" نشرة إخبارية مفصلة عن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدول الأوروبية.

فرنسا
أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة.

وذكر مدير الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد، ارتفعت بواقع 518 حالة، ووصلت إلى نقطة 8078 حالات، بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت.

إيطاليا
قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 525 حالة إلى 15887، وذلك في أقل حصيلة يومية للوفيات، خلال أكثر من أسبوعين، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.

كندا
أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الأحد، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع مقارنة مع اليوم الماضي.

وأفادت هيئة الصحة العامة الكندية بارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 258 حالة، بعد أن كان هذا العدد يوم أمس السبت 214، في زيادة بنسبة نحو 20%.

ألمانيا
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات في ألمانيا زادت بـ5936 حالة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 91714، في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

إسرائيل
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 8430 والوفيات إلى 49 حالة وذكرت الوزارة في تصريح صحفي وجود 139 حالة خطيرة من بين مجمل الإصابات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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