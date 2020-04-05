أستاذ دراسات يابانية: طوكيو مستعدة لمنح علاج كورونا لكل الدول

قال الدكتور المؤمن عبدالله أستاذ الدراسات اليابانية، إن اليابان أعلنت استعدادها للتعاون مع كافة الدول لمنحهم علاجها ضد كورونا.وأضاف عبدالله في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج رأي عام، على قناة TeN، تعليقا على علاج الأفيجان الياباني لفيروس كورونا المستجد، أن الحكومة اليابانية تجري الآن التجارب السريرية للعقار، مشيرا إلى أن أول التجارب السريرية لهذه العلاج كانت في الصين وأنها هي التي لفتت انتباه اليابان لهذا العلاج.وأكد عبدالله أن "الأفيجان" ذو فاعلية كبيرة في المراحل الأولى من فيروس كورونا، لافتا إلى أن ألمانيا طلبت من اليابان للحصول على كمية من هذا العقار الجديد.