صحيفة إسرائيلية: فلسطين تحظر دخول بضائع الاحتلال لمنع انتشار «كورونا»

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، فرضت حظرا على دخول بضائع الاحتلال الإسرائيلي إلى الأسواق الفلسطينية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن القرار أصدره وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، مجرِما توزيع وبيع البضائع الإسرائيلية واستخدام المواد من أي نوع داخل الأسواق الفلسطينية، مشيرة إلى تحذير الوزير الفلسطيني من انتهاك القرار، الذي سيدخل بدءا من اليوم.وأشارت الصحفية إلى أن السلطة الفلسطينية كانت منعت دخول منتجات المستوطنات إلى داخل الأسواق الفلسطينية.