الانتهاء من أعمال شبكة الكهرباء للإسكان الاجتماعى بالسادات 2021

قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، إنه جار تنفيذ أعمال شبكة كهرباء لأراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بالمناطق السكنية أرقام (٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦)، وتبلغ قيمة تنفيذ المشروع ٢٥٨.٢ مليون جنيه.وأوضح رئيس الجهاز أنه تم حفر أماكن غرف المحولات بمناطق الإسكان الاجتماعي، وسجل أعلى نسبة تنفيذ، كما تم توصل الكابلات العمومية اللازمة لربط موزعات المشروع بمحطة محولات المطورين.وقال رئيس الجهاز إن نسبة إنجاز المشروع بلغت نحو ١٠٪.. مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء خلال شهر مايو 2021 المقبل.