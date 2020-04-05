كيف يتم التعامل مع العائدين من الخارج؟.. مدير الحجر الصحى يجيب

قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي، إنه كان اليوم في استقبال الفوج الثاني من المصريين العائدين من الخارج بمرسى علم، وتم تسكينهم جميعا بالحجر الصحي.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن كل المناطق بالخارج تصنف مناطق شديدة الخطورة، ولكل القادمين منها محتمل أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا، لذلك يتم وضعهم تحت المراقبة 14 يوما لمعرفة إذا ما تمت إصابتهم أم لا.وواصل: أنه يتم إجراء تحليل لكل العائدين ولو ثبتت سلبية عيناتهم، يوضع تحت المراقبة لمدة 14 يومًا، وهي فترة حضانة الفيروس، موضحًا أن مراكز الحجر الصحي للوافدين من الخارج متواجدة في القاهرة ومرسى علم.