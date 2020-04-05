وكيل وزارة التموين بشمال سيناء: كافة السلع متوفرة بالمحافظة

أكد فتحى راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، توافر كافة السلع الغذائية بالمحافظة، مشيرا إلى توافر المقررات التموينة لدى البدالين وفروع شركة الجملة وجمعيتي حتى نهاية الشهر الجارى.جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية في مدينة العريش، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين وبيعها بالأسعار المقررة.وأشار وكيل الوزارة إلى تحرير عدد من المحاضر التموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي وكذا بيع سلع مجهولة المصدر.