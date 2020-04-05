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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يرحب بمقترح أمريكى لفتح حوار استراتيجى بين بغداد وواشنطن

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:43 م
عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
وكالات
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رحب العراق، اليوم الأحد، بمقترح أمريكي لفتح حوار استراتيجي ومفاوضات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وذلك بعد توتر دام أشهر، حسب ما أعلنت الحكومة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان اليوم، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رحب خلال لقاء مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، "بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة".

ونقل البيان عن السفير الأمريكي تأكيده لرئيس الوزراء العراقي "مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، وهو ما سبق للعراق أن اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة".

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، في تغريدة على (تويتر)، إن "الخارجية العراقية تسلمت رسالة من الخارجية الأمريكية تقترح إجراء مفاوضات مبنية على المفاهيم المطروحة في الإطار الاستراتيجي، وإجراء مراجعة شاملة حول مستقبل العلاقات في المجالات الاقتصادية والثقافية والتبادل التجاري والأمني ثنائيا وإقليميا".

وأضاف: "نرحب بهذه المبادرة وسوف نحدد موعدا مناسبا".

وشهدت العلاقات العراقية الأمريكية في الآونة الأخيرة توترا ملحوظا، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، في الثالث من يناير الماضي في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

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