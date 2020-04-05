بطريرك جورجيا: الكنيسة مفتوحة رغما عن كورونا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بطريرك جورجيا إيليا الثاني، أكد أن التغذية الروحية مهمة وضرورية للمؤمنين مثل الطعام، ولا يمكن إغلاق أبواب الكنيسة، وستكون مفتوحة لأولئك الذين يرغبون في المجيء والحصول على القوة الروحية".وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البطريرك قال: «بالنظر إلى الوضع الحالي يجب أن يبقى الإكليروس فقط في الكنيسة، وأود أن أخاطبكم، أطفالنا الروحيين، وأن أقدم لكم النصيحة التالي اتبعوا التعليمات المناسبة؛ بمراقبة المسافة المحددة بالاقتراب من الآخرين خلال الليتورجيا الإلهية وغيرها من الخدمات».وسيُسمح لعدد محدود من الرعايا بالصلاة في الكاتدرائيات الكبيرة، على الرغم من ذلك يُنصح عمومًا بالبقاء في ساحة الكنيسة، كما قد يقوم الإكليروس بخدمة القداس الإلهي في فناء كنائسهم، ونصح كبار السن والمرضى على وجه الخصوص بالبقاء في المنزل.