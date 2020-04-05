ضبط 84 قطعة حشيش بحوزة 3 عاطلين في التبين

ألقت مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم محمد بكري، القبض على 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الحشيش على المتعاطين.وردت معلومات للنقيب إسلام جبران، معاون مباحث قسم شرطة التبين، عن قيام 3 عاطلين، بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 84 قطعة حشيش.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.