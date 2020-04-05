«حملت به سفاحا».. فتاة تلقى بجثة جنينها في القمامة بالجيزة

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، التحريات التكميلية حول اتهام فتاة بإلقاء جثة جنينها بالقمامة، بعدما حملت به سفاحا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل رضيع ملقى في القمامة بدائرة القسم.على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة، وبعمل التحريات تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين قيام طفلين بإلقاء كيس القمامة الذي عثر بداخله على جثة الجنين، وبعمل التحريات أمكن التوصل لهوية الطفلين وبمناقشتهما أقرا بأن فتاة في العقد الثاني من عمرها هي من أعطتهما كيس القمامة لإلقائه.وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل لهوية المتهمة وتم ضبطها وتبين أنها والدة الطفل، حملت به سفاحا من شاب وأجهضت نفسها وتخلصت من الجنين عن طريق الطفلين.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.