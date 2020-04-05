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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

دير أرثوذكسي بتايلاند يوفر طعامًا وإقامة للمحتاجين أثناء الحجر الصحي

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:39 م
دير أرثوذكسي
دير أرثوذكسي
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بسبب الوباء العالمي كورونا ونظام الحجر الصحي أعلن دير للرهبان الرجال الأرثوذكس الروس في مقاطعة راتشابوري في تايلاند أنه يوفر طعامًا مجانيًا وأماكن إقامة لأولئك الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب بسبب نظام الحجر الصحي.

أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كذلك لرعايا الدول المجاورة الذين أنفسهم غير قادرين على مغادرة تايلاند بسبب تقييد صارم على الحركة الجوية، وأيضًا الذين ويواجهون صعوبات مالية معينة. ذلك حتى يتم فتح حدود الدولة والسفر الجوي المنتظم استؤنفت شريطة التقيد الصارم بالمعايير الصحية للحكومة.

وقررت إدارة أبرشية تايلاند ولجنة مؤسسة الكنيسة الأرثوذكسية في تايلاند منح الطعام والمأوى للمحتاجين في الدير، بغض النظر عن انتمائهم الديني.

وبدأ بناء دير في نوفمبر 2009، عندما اشترى صندوق الكنيسة الأرثوذكسية في تايلاند أرض مساحتها 9000 متر مربع لبناء الكنيسة والمقبرة الأرثوذكسية. وتم تكريس الدير في أوائل عام 2011.

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