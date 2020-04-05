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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: صرف ٣.١١ مليار جنيه من معاشات الشريحة الثانية

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:39 م
التضامن
التضامن
ولاء جمال
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أعلنت غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، انتضام عمليات صرف المعاشات فى يومها الخامس.

وأكدت غرفة العمليات في تقرير تلقته وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج أن إجمالي حركات الصرف حتى مساء اليوم ٣.١٢ مليون حركة صرف بقيمة إجمالية ٣.١١ مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي ٤٠٧ ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب ٤١٥ مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (A.T.M) ٩٦٨ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية ٨٨٣ مليون جنيه، بالإضافة ١.٧٤ مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية ١.٨١ مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل كما تم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك فى اليوم الأول من الشهر.

وقد بدأ اليوم الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويستمر الصرف خلال يومي الاثنين والثلاثاء (7،6) من شهر إبريل ويبدا الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8،9) إبريل، ويستمر من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.

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