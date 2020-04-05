ماس كهربائي وراء حريق فيلا وسيارتين في الشيخ زايد

كشفت المعاينة الأولية عن سبب حريق فيلا وسيارتين بالشيخ زايد، حيث ذكرت أن الحريق الذي نشب في مخزن الفيلا وكان به أوراق و"كرتون" خاص بمطبعة يملكها صاحب الفيلا جاء نتيجة ماس كهربائي.وأضافت: "امتد الحريق إلى سيارة أمام المخزن وانفجرت نتيجة وصول النيران لها، واحترقت سيارة اخرى داخل الفيلا، وتمكن رجال الحمايه المدنية من السيطره على الحريق،دون وقوع إصابات".كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية من غرفة النجدة بنشوب حريق في فيلا وامتد لسيارتين، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ومحاصرة النيران، وتمكنوا من السيطره على الحريق، دون وقوع إصابات.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.