بطريرك موسكو يدعو الكهنة لمواصلة الخدمات الكنسية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه دعا البطريرك كيريل من موسكو وكل الروس رجال الإكليروس المقدسين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى الاستمرار في أداء الخدمات الكنائسية في الكنائس ومواصلة سر الشركة المقدس حتى لو لم يكن المؤمنون موجودين في الكنائس، بسبب التعليمات التي أعلنتها السلطات بشأن جائحة فيروس كورونا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه طلب البطريرك كيريل من كل المؤمنين الصلاة في المنزل وعدم الذهاب إلى الكنيسة بسبب تفشي الفيروس التاجي، في حين أصدر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعليمات تحث المؤمنين على عدم تقبيل الصليب بعد القداس الإلهي والالتزام الصارم بقواعد النظافة عند تناول الأسرار المقدسة.