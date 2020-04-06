حظك اليوم.. برج الجدى الاثنين 6 إبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي ليوم الاثنين الموافق 6 إبريل 2020، والتي جاءت على النحو التالي:: تتخلص من الكثير من العوائق التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمنًا باهظًا.: حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة، وعندها يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقع في المحظور.: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.