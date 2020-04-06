حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 6 أبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2020، والتي جاءت على النحو التالي:: عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل في عامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل لا تستحق أن تعيرها الاهتمام.: ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن الصاخبة، أنت بحاجة إلى الهدوء والسكينة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.