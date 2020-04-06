حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 6 أبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2020، والتي جاءت على النحو التالي:: شعور بالحماسة والرغبة في التقدّم، تحت تأثير القمر من العذراء الصديق ولا عجب إذا بدأت القيام بإجراءات جديدة تساهم في تطوير أسلوب عملك.: تترسّخ الروابط وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير ويسهل عليك قبول الأمر الواقع فهو جيّد.: تتكيّف بشكل إيجابيّ وبنّاء مع الإرشادات الطبية الواجب عليك اتباعها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.