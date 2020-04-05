ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، اليوم الأحد، نتائج الأسبوع الأول لمسابقة "موهبتي من بيتي" التي تواصل الوزارة تنظيمها خلال الأسابيع القادمة في خمسة حقول إبداعية لفئتي الأطفال والشباب.وقال وزير الثقافة باسم الطويسي، إن أرقام الوصول لموقع مسابقة وزارة الثقافة زاد عن 6 ملايين مشاهدة، وحجم المشاركات الموثقة للتنافس الفعلية للمنافسة 12595 في الأسبوع الأول من المحافظات كافة.وأضاف أن المشاركة التي فاقت التوقعات تعيد التفكير في برامجنا الثقافية وأدواتها وطرق التواصل مع المجتمع، مؤكدا على أن هذا التفاعل يثبت أهمية الانتقال للعمل الثقافي من مستوى النخبوي إلى المستوى المجتمعي، كما ظهر في حجم المواهب الكبيرة الأمر الذي يحتاج استمرار الوزارة في الاكتشاف والرعاية لها.وبين أن المسابقة اشتملت على حقول الأدب في الشعر والقصة القصيرة، والرسم، التصميم الغرافيكي، والكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي، كما اشتملت على الموسيقى والغناء، والفيديو والأفلام المنزلية، والتمثيل وستاند أب كوميدي.وأشار الطويسي إلى أن بعض المشاركات كانت مدهشة واحترافية، وبينت فضلا عن التفاعل المجتمعي حجم المبدعين، وهو الهدف الذي سعت له الوزارة في كشف المواهب ودعمها، لافتا إلى أن هناك 100 جائزة أسبوعيا، بينها الجائزة الكبرى لفائز يتم اختياره من بين الفائزين في الحقول الخمسة.ولفت إلى أن الوزارة نجحت في الاستفادة من الفرص التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية لإعادة ترتيب برامجها وفق شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدا دور الثقافة في التنوير والارتقاء بالوعي، وأن جائحة كورونا ترتبط بأحد جوانبها بالوعي والتثقيف والالتزام.يُشار إلى أنّ وزارة الثقافة قد أطلقت مسابقة "موهبتي من بيتي"، التي تستمر ثلاثة أسابيع بتاريخ 2632020 في إطار استثمار الأوقات التي نقضيها في البيوت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وانسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة في حفز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج، وتمنح الوزارة 100 جائزة نقدية للفائزين في كل حقول المسابقة.وقيمة الجائزة الأولى في كل حقل 200 دينار وتمنح جائزة 100 دينار لباقي الفائزين، كما أن الجائزة الكبرى البالغة 1000 دينار منحت مناصفة للفائز إباء عكروش، حقل العزف والغناء، والفائزة لورين الكردي، التمثيل والستاند أب كوميدي.وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 10 إلى 15عامًا والشباب من سن 16 إلى 25 عامًا.وننشر أسماء الفائزين كاملة في أسبوعها الأول وهي كالتالي:في حقل العزف والغناء:إباء منير سليمان عكروشمحمود محمد عبد الخالق العزازيإياد سامي عبدالرحمن حشيشورامي طارق زياد فلافلةعلي عيسى علي عميشليث منير محمد داودسطام سجال سطام المجاليعمران جمال طارق دراوشةهراك سيمون اكوب مراديانعلاءالدين صالح محمد الفريحاتعاصم يوسف حمدان الخلايلةعبدالرحمن وليد سميح شريمحسين خالد عبدالله الجهمانيجودي سامر سليم مسمارزيد معتصم بهجت المجاليمحمد وليد يوسف القطنانيصالح محمد صالح غرايبةمرام سليم دسوقي صرصورابراهيم ايمن يوسف ابو حمدابراهيم صابر ابراهيم محمد تاج الدينلين عمر محمد بسام الصعيدىبسام نبيل بسام القسوسفي حقل الفيلم أو الفيديو:جمانة طارق ناجي ابو حجلهمايا عمر محمد بسام الصعيديبيلسان مروان سليمان الشقورسامر عبد الستار صالح الكفيريقتيبة ياسين يوسف أبووردةفرح ومرح نايف الضموريامن احمد سامي سعادةاحمد محمد أحمد خليلجنى باسم رضا ساميأفنان صقر محمد جمال سيد أحمدسليمان خليل سليمان عبداللهكارين ضرغام بشناقغزل فادي محمد ابو صهيونريان علي سمير الزعبيمصطفى ياسر إبراهيم الجليلاتيلجين ضيف الله شامان الحردانالحسن هيثم - محمد نذير - الخوليقُصي فراس محمد رشاد شحادةهاشم سيف سمير الصوالحةلين ياسر عبد الرحمن الحراسيسفي حقل النصوص الأدبية "شعر والقصة القصيرة":مريم محمود إبراهيم أبونواسنور الهدى راتب سليمان السعايدهسارة ياسر عبدالله العفيشاتدينا منور محمود الهربيدهدى جميل تامر عاصيرانيا إبراهيم عبدالرحمن شعبانذكريات حمدي حسن أبو عيشةهبه قدري سليمان نزالرهف تيسير علي السيوفأفنان إبراهيم جميل القضاةغزل عمر عبد الجليل خريساتصفاء عبدالله حسين بني مصطفىهشام يوسف زعل الرواشدةزينه شريف بديع كتانهإيمان محمد علي ابو الحاجافنان ياسر محمد ابو سعدهملاك أحمد علي بني عمرعبدالرحيم محمود عبدالله كافيهآيه يحيى حمدان القضاهولاء عماد يوسف عصفورفي حقل التمثيل والستاند اب كوميدي:لورين محسن حسين الكرديسارة بسام ابراهيم سعيدفارس عبدالله احمد الخوالدةحلا سلطان علي العتومإيهاب محمد حمد بواطيإسراء محمد فرحان المشاقبةموسى نضال عطية خضرحميد راشد سعدو الكباريتيجنى باسم رضا ساميزين وحلا موسى عفيف شاهينعباده حمزه صالح الزيودتيمور لؤي فرحان أيوبرياض محمد محمود أبو حمورجود لؤي محمد الشبليحسن علي حسن القدوميأسامة احمد محمد قرادةفادي محمد هاشم شعبانهناء غسان احمد السيدفي حقل الرسم:هبه يوسف حسين طوالبهباسل عبداللطيف محمد عادل يونسرنيم هشام فوزي أبو عابدسعد خير أبو حليمةأحمد يزن جعفر القرالهتقى مفرح ابصيص الطقاطقةنبال محمد غازي الغزاويعبد الرحمن عوني أحمد غانمهادي سامر خير خرينويقين سليمان طعمة القضاةشهد أحمد عبد الهادي اعمردعاء عبدالله محمد اجباراتحنان علي جبر أبو زينةمحمد مفيد سليمان السموريرؤى موسى عوضايه ذيب عبدالقادر المهيراترزان خليل محمود الطهراويأمينة عبد البديع محمدهاشمرؤى وجيه زيد الكيلاني