ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»
الأحد 05/أبريل/2020 - 08:52 م
جمال عاشورطباعة
أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، اليوم الأحد، نتائج الأسبوع الأول لمسابقة "موهبتي من بيتي" التي تواصل الوزارة تنظيمها خلال الأسابيع القادمة في خمسة حقول إبداعية لفئتي الأطفال والشباب.
وقال وزير الثقافة باسم الطويسي، إن أرقام الوصول لموقع مسابقة وزارة الثقافة زاد عن 6 ملايين مشاهدة، وحجم المشاركات الموثقة للتنافس الفعلية للمنافسة 12595 في الأسبوع الأول من المحافظات كافة.
وأضاف أن المشاركة التي فاقت التوقعات تعيد التفكير في برامجنا الثقافية وأدواتها وطرق التواصل مع المجتمع، مؤكدا على أن هذا التفاعل يثبت أهمية الانتقال للعمل الثقافي من مستوى النخبوي إلى المستوى المجتمعي، كما ظهر في حجم المواهب الكبيرة الأمر الذي يحتاج استمرار الوزارة في الاكتشاف والرعاية لها.
وبين أن المسابقة اشتملت على حقول الأدب في الشعر والقصة القصيرة، والرسم، التصميم الغرافيكي، والكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي، كما اشتملت على الموسيقى والغناء، والفيديو والأفلام المنزلية، والتمثيل وستاند أب كوميدي.
وأشار الطويسي إلى أن بعض المشاركات كانت مدهشة واحترافية، وبينت فضلا عن التفاعل المجتمعي حجم المبدعين، وهو الهدف الذي سعت له الوزارة في كشف المواهب ودعمها، لافتا إلى أن هناك 100 جائزة أسبوعيا، بينها الجائزة الكبرى لفائز يتم اختياره من بين الفائزين في الحقول الخمسة.
ولفت إلى أن الوزارة نجحت في الاستفادة من الفرص التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية لإعادة ترتيب برامجها وفق شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدا دور الثقافة في التنوير والارتقاء بالوعي، وأن جائحة كورونا ترتبط بأحد جوانبها بالوعي والتثقيف والالتزام.
يُشار إلى أنّ وزارة الثقافة قد أطلقت مسابقة "موهبتي من بيتي"، التي تستمر ثلاثة أسابيع بتاريخ 2632020 في إطار استثمار الأوقات التي نقضيها في البيوت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وانسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة في حفز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج، وتمنح الوزارة 100 جائزة نقدية للفائزين في كل حقول المسابقة.
وقيمة الجائزة الأولى في كل حقل 200 دينار وتمنح جائزة 100 دينار لباقي الفائزين، كما أن الجائزة الكبرى البالغة 1000 دينار منحت مناصفة للفائز إباء عكروش، حقل العزف والغناء، والفائزة لورين الكردي، التمثيل والستاند أب كوميدي.
وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 10 إلى 15عامًا والشباب من سن 16 إلى 25 عامًا.
وننشر أسماء الفائزين كاملة في أسبوعها الأول وهي كالتالي:
في حقل العزف والغناء:
إباء منير سليمان عكروش
محمود محمد عبد الخالق العزازي
إياد سامي عبدالرحمن حشيشو
رامي طارق زياد فلافلة
علي عيسى علي عميش
ليث منير محمد داود
سطام سجال سطام المجالي
عمران جمال طارق دراوشة
هراك سيمون اكوب مراديان
علاءالدين صالح محمد الفريحات
عاصم يوسف حمدان الخلايلة
عبدالرحمن وليد سميح شريم
حسين خالد عبدالله الجهماني
جودي سامر سليم مسمار
زيد معتصم بهجت المجالي
محمد وليد يوسف القطناني
صالح محمد صالح غرايبة
مرام سليم دسوقي صرصور
ابراهيم ايمن يوسف ابو حمد
ابراهيم صابر ابراهيم محمد تاج الدين
لين عمر محمد بسام الصعيدى
بسام نبيل بسام القسوس
في حقل الفيلم أو الفيديو:
جمانة طارق ناجي ابو حجله
مايا عمر محمد بسام الصعيدي
بيلسان مروان سليمان الشقور
سامر عبد الستار صالح الكفيري
قتيبة ياسين يوسف أبووردة
فرح ومرح نايف الضمور
يامن احمد سامي سعادة
احمد محمد أحمد خليل
جنى باسم رضا سامي
أفنان صقر محمد جمال سيد أحمد
سليمان خليل سليمان عبدالله
كارين ضرغام بشناق
غزل فادي محمد ابو صهيون
ريان علي سمير الزعبي
مصطفى ياسر إبراهيم الجليلاتي
لجين ضيف الله شامان الحردان
الحسن هيثم - محمد نذير - الخولي
قُصي فراس محمد رشاد شحادة
هاشم سيف سمير الصوالحة
لين ياسر عبد الرحمن الحراسيس
في حقل النصوص الأدبية "شعر والقصة القصيرة":
مريم محمود إبراهيم أبونواس
نور الهدى راتب سليمان السعايده
سارة ياسر عبدالله العفيشات
دينا منور محمود الهربيد
هدى جميل تامر عاصي
رانيا إبراهيم عبدالرحمن شعبان
ذكريات حمدي حسن أبو عيشة
هبه قدري سليمان نزال
رهف تيسير علي السيوف
أفنان إبراهيم جميل القضاة
غزل عمر عبد الجليل خريسات
صفاء عبدالله حسين بني مصطفى
هشام يوسف زعل الرواشدة
زينه شريف بديع كتانه
إيمان محمد علي ابو الحاج
افنان ياسر محمد ابو سعده
ملاك أحمد علي بني عمر
عبدالرحيم محمود عبدالله كافيه
آيه يحيى حمدان القضاه
ولاء عماد يوسف عصفور
في حقل التمثيل والستاند اب كوميدي:
لورين محسن حسين الكردي
سارة بسام ابراهيم سعيد
فارس عبدالله احمد الخوالدة
حلا سلطان علي العتوم
إيهاب محمد حمد بواطي
إسراء محمد فرحان المشاقبة
موسى نضال عطية خضر
حميد راشد سعدو الكباريتي
جنى باسم رضا سامي
زين وحلا موسى عفيف شاهين
عباده حمزه صالح الزيود
تيمور لؤي فرحان أيوب
رياض محمد محمود أبو حمور
جود لؤي محمد الشبلي
حسن علي حسن القدومي
أسامة احمد محمد قرادة
فادي محمد هاشم شعبان
هناء غسان احمد السيد
في حقل الرسم:
هبه يوسف حسين طوالبه
باسل عبداللطيف محمد عادل يونس
رنيم هشام فوزي أبو عابد
سعد خير أبو حليمة
أحمد يزن جعفر القراله
تقى مفرح ابصيص الطقاطقة
نبال محمد غازي الغزاوي
عبد الرحمن عوني أحمد غانم
هادي سامر خير خرينو
يقين سليمان طعمة القضاة
شهد أحمد عبد الهادي اعمر
دعاء عبدالله محمد اجبارات
حنان علي جبر أبو زينة
محمد مفيد سليمان السموري
رؤى موسى عوض
ايه ذيب عبدالقادر المهيرات
رزان خليل محمود الطهراوي
أمينة عبد البديع محمدهاشم
رؤى وجيه زيد الكيلاني
وقال وزير الثقافة باسم الطويسي، إن أرقام الوصول لموقع مسابقة وزارة الثقافة زاد عن 6 ملايين مشاهدة، وحجم المشاركات الموثقة للتنافس الفعلية للمنافسة 12595 في الأسبوع الأول من المحافظات كافة.
وأضاف أن المشاركة التي فاقت التوقعات تعيد التفكير في برامجنا الثقافية وأدواتها وطرق التواصل مع المجتمع، مؤكدا على أن هذا التفاعل يثبت أهمية الانتقال للعمل الثقافي من مستوى النخبوي إلى المستوى المجتمعي، كما ظهر في حجم المواهب الكبيرة الأمر الذي يحتاج استمرار الوزارة في الاكتشاف والرعاية لها.
وبين أن المسابقة اشتملت على حقول الأدب في الشعر والقصة القصيرة، والرسم، التصميم الغرافيكي، والكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي، كما اشتملت على الموسيقى والغناء، والفيديو والأفلام المنزلية، والتمثيل وستاند أب كوميدي.
وأشار الطويسي إلى أن بعض المشاركات كانت مدهشة واحترافية، وبينت فضلا عن التفاعل المجتمعي حجم المبدعين، وهو الهدف الذي سعت له الوزارة في كشف المواهب ودعمها، لافتا إلى أن هناك 100 جائزة أسبوعيا، بينها الجائزة الكبرى لفائز يتم اختياره من بين الفائزين في الحقول الخمسة.
ولفت إلى أن الوزارة نجحت في الاستفادة من الفرص التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية لإعادة ترتيب برامجها وفق شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدا دور الثقافة في التنوير والارتقاء بالوعي، وأن جائحة كورونا ترتبط بأحد جوانبها بالوعي والتثقيف والالتزام.
يُشار إلى أنّ وزارة الثقافة قد أطلقت مسابقة "موهبتي من بيتي"، التي تستمر ثلاثة أسابيع بتاريخ 2632020 في إطار استثمار الأوقات التي نقضيها في البيوت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وانسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة في حفز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج، وتمنح الوزارة 100 جائزة نقدية للفائزين في كل حقول المسابقة.
وقيمة الجائزة الأولى في كل حقل 200 دينار وتمنح جائزة 100 دينار لباقي الفائزين، كما أن الجائزة الكبرى البالغة 1000 دينار منحت مناصفة للفائز إباء عكروش، حقل العزف والغناء، والفائزة لورين الكردي، التمثيل والستاند أب كوميدي.
وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 10 إلى 15عامًا والشباب من سن 16 إلى 25 عامًا.
وننشر أسماء الفائزين كاملة في أسبوعها الأول وهي كالتالي:
في حقل العزف والغناء:
إباء منير سليمان عكروش
محمود محمد عبد الخالق العزازي
إياد سامي عبدالرحمن حشيشو
رامي طارق زياد فلافلة
علي عيسى علي عميش
ليث منير محمد داود
سطام سجال سطام المجالي
عمران جمال طارق دراوشة
هراك سيمون اكوب مراديان
علاءالدين صالح محمد الفريحات
عاصم يوسف حمدان الخلايلة
عبدالرحمن وليد سميح شريم
حسين خالد عبدالله الجهماني
جودي سامر سليم مسمار
زيد معتصم بهجت المجالي
محمد وليد يوسف القطناني
صالح محمد صالح غرايبة
مرام سليم دسوقي صرصور
ابراهيم ايمن يوسف ابو حمد
ابراهيم صابر ابراهيم محمد تاج الدين
لين عمر محمد بسام الصعيدى
بسام نبيل بسام القسوس
في حقل الفيلم أو الفيديو:
جمانة طارق ناجي ابو حجله
مايا عمر محمد بسام الصعيدي
بيلسان مروان سليمان الشقور
سامر عبد الستار صالح الكفيري
قتيبة ياسين يوسف أبووردة
فرح ومرح نايف الضمور
يامن احمد سامي سعادة
احمد محمد أحمد خليل
جنى باسم رضا سامي
أفنان صقر محمد جمال سيد أحمد
سليمان خليل سليمان عبدالله
كارين ضرغام بشناق
غزل فادي محمد ابو صهيون
ريان علي سمير الزعبي
مصطفى ياسر إبراهيم الجليلاتي
لجين ضيف الله شامان الحردان
الحسن هيثم - محمد نذير - الخولي
قُصي فراس محمد رشاد شحادة
هاشم سيف سمير الصوالحة
لين ياسر عبد الرحمن الحراسيس
في حقل النصوص الأدبية "شعر والقصة القصيرة":
مريم محمود إبراهيم أبونواس
نور الهدى راتب سليمان السعايده
سارة ياسر عبدالله العفيشات
دينا منور محمود الهربيد
هدى جميل تامر عاصي
رانيا إبراهيم عبدالرحمن شعبان
ذكريات حمدي حسن أبو عيشة
هبه قدري سليمان نزال
رهف تيسير علي السيوف
أفنان إبراهيم جميل القضاة
غزل عمر عبد الجليل خريسات
صفاء عبدالله حسين بني مصطفى
هشام يوسف زعل الرواشدة
زينه شريف بديع كتانه
إيمان محمد علي ابو الحاج
افنان ياسر محمد ابو سعده
ملاك أحمد علي بني عمر
عبدالرحيم محمود عبدالله كافيه
آيه يحيى حمدان القضاه
ولاء عماد يوسف عصفور
في حقل التمثيل والستاند اب كوميدي:
لورين محسن حسين الكردي
سارة بسام ابراهيم سعيد
فارس عبدالله احمد الخوالدة
حلا سلطان علي العتوم
إيهاب محمد حمد بواطي
إسراء محمد فرحان المشاقبة
موسى نضال عطية خضر
حميد راشد سعدو الكباريتي
جنى باسم رضا سامي
زين وحلا موسى عفيف شاهين
عباده حمزه صالح الزيود
تيمور لؤي فرحان أيوب
رياض محمد محمود أبو حمور
جود لؤي محمد الشبلي
حسن علي حسن القدومي
أسامة احمد محمد قرادة
فادي محمد هاشم شعبان
هناء غسان احمد السيد
في حقل الرسم:
هبه يوسف حسين طوالبه
باسل عبداللطيف محمد عادل يونس
رنيم هشام فوزي أبو عابد
سعد خير أبو حليمة
أحمد يزن جعفر القراله
تقى مفرح ابصيص الطقاطقة
نبال محمد غازي الغزاوي
عبد الرحمن عوني أحمد غانم
هادي سامر خير خرينو
يقين سليمان طعمة القضاة
شهد أحمد عبد الهادي اعمر
دعاء عبدالله محمد اجبارات
حنان علي جبر أبو زينة
محمد مفيد سليمان السموري
رؤى موسى عوض
ايه ذيب عبدالقادر المهيرات
رزان خليل محمود الطهراوي
أمينة عبد البديع محمدهاشم
رؤى وجيه زيد الكيلاني