جامعة عين شمس: نتائج 80 من مخالطي «طبيب كورونا» سلبية

قال أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إن نتيجة التحليل لـ 80 شخصا مخالطين للطبيب الذي أعلن إصابته بكورونا أمس كانت سلبية وسيتم إعادة التحليل للتأكد خلال 3 أيام، حتى يطمئن الجميع.وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إجراءء تحليل لكل من طلب إجراء تحليل للتأكد من عدم إصابته.وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أنه تم التوسع في إجراء الفحوصات ليصبح العدد 140 شخصا.