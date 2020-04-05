فرنسا تعلن ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» إلى 8078

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة.وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد، ارتفعت بواقع 518 حالة، ووصلت إلى نقطة 8078 حالات، بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.