الباز: لا سبيل لمواجهة كورونا سوى الالتزام بإجراءات الوقاية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عدد المصابين بكورونا في مصر اليوم 103، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1173، لافتا إلى أنه لا حل أمامنا سوى الالتزام بإجراءات الوقاية.وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن البعض يطالب بتطبيق التجربة السويدية في مصر، وتقوم هذه التجربة على ترك الناس في الشوارع بدون أي إجراءات وقاية، وبدون فرض أي إجراءات وقائية، كحظر التجوال، وتقليل أعداد الموظفين.ولفت "الباز"، إلى أن عدد المصابين في السويد وصل إلى 6830، وعدد الوفيات 401، موضحًا أن رئيس وزراء السويد نبه المواطنين وقال له "استعدوا لموت الآلاف من كورونا".وتابع: "التجربة المصرية في مواجهة كورونا، تنبهت مبكرا للخطر فأخذت إجراءات وأعلنت أنها تجهز مستشفيات للعزل وفي خطة واستعداد أن الجيش يعمل مستشفيات ميدانية في حال تدهور الأوضاع".