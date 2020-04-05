رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الديهى» يوجه رسالة نارية لرجال الأعمال

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:42 م
الديهي
الديهي
رباب الأهواني
طباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا إما أننا لا نملك رجال أعمال في مصر، أو إننا لدينا رجال أعمال لا يجيدون فن التواصل مع الناس.

وأضاف «الديهي» خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN» اليوم، أن خطاب رجال الأعمال في مصر فيما يتعلق بأزمة كورونا غير موفق، وكان يفترض أن يكون لهم صوت وطني منضبط يعكس طموح الشعب المصري فيهم، ولا يصح الحديث الفئوي بين رجال الأعمال وباقي أفراد الشعب المصري.

وتابع: أنه لا يستهدف من حديثه سوى الصالح العام، معربًا عن أمله أن يقوم رجال الأعمال والقطاع الخاص بدور يجعله يُشيد به ويوجه الشكر لهم عليه، مشددًا على ضرورة أن يقوم رجال الأعمال بدورهم، فهناك رأسمالية وطنية غابة في مصر، وكنا نتمنى أن يقفوا خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية دون شروط أو سفسطة أو تنظير.

وأردف مخاطبًا رجال الأعمال، أنتم لا تديرون الدولة، ولن تتحكموا في اقتصاد مصر أو تسيطروا على اتخاذ القرار في مصر، ولن يسيطر رأس المال على الحكم كما حدث في نهاية حكم "مبارك"، والزواج الاسطوري المحرم بين الثورة والسلطة لن يعوج، مؤكدًا أن الدولة تقوم بعمل بنية أساسية وتشريعية وتدريب وتعليم وصحة لتوفير جو ملائم لأعمالكم، والرئيس السيسي، دعا القطاع الخاص في أكثر من مرة للمساهمة في المشروعات القومية، ولن تقصر الدولة في يد العون لرجال الأعمال، مشددًا على أن الدولة وحدها هي المسئول عن اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن هناك تصريحات مزعجة وغير موفقة وغير مريحة أو مسئولة لبعض رجال الأعمال المصريين، من بينهم تصريح لرجل الأعمال حسين صبور، قال خلاله "رجَّعوا الناس للشغل فورًا لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس"، وتصريح أخر للمهندس حسين غبور، قال خلاله: "ابقى انا محتاج فلوس وحد يقولى تعالى اتبرع.. طبعا اسف مش هينفع"، وتصريح ثالث لـ على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال خلاله: "العامل يجب أن يتنازل عن جزء من راتبه حتى لا تفلس الشركات"، مناشدًا رجال الأعمال بألا يكون تفكيرهم الخلاق ليس على حساب المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالخطوات.. تسجيل المعلمين في المنصة التعليمية edmodo للتواصل مع الطلاب

من منزله بالأقصر.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

أستاذ مناعة: كورونا لا يتأثر بالماء

كورونا يحصد أرواح 67 ألف حول العالم

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

كورونا يحصد أرواح 67 ألف حول العالم

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

حكايات المأذونين مع كورونا: الزواج قل وبنعقم العريس والعروسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»

دار الكتب: مخطوطات من وثائق ثورة 1919 عبر بوابة الثقافة

مؤمن سمير: العدمية والعبثية مصير أدب ما بعد كورونا

«هيئة الكتاب» تنفذ إجراءات احترازية للوقاية من كورونا (صور)