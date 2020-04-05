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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«قدمي الخير».. نصيحة نادية عمارة لزوجة تزعم وجود علاقة بين زوجها وأرملة شقيقه

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:39 م
نادية عمارة
نادية عمارة
سناء إسماعيل
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ردت الداعية الدكتورة نادية عمارة، على سؤال إحدى متابعات البرنامج حول وجود علاقة بين زوجها وبين أرملة شقيقه المتوفي.

وقالت نادية عمارة خلال حلقة برنامج "قلوب عامرة"، والمُذاع عبر فضائية "ON" إن مراعاة الزوج لأولاد شقيقه وما يقدمه من خير يعود عليه بالخير، مشيرة إلى أن المرأة بطبعها الناحية الانفعالية شديدة فيها وأثناء الغضب تكون القرارات غير مدروسة ويوجد تصرفات للزوجة أحيانًا تروق للزوج وأخرى لا تروق له.

ووجهت للزوجة عدة نصائح ومنها، أن تتلمس الكلمات مع زوجها وتحترمه وألا تصفه بالسلبية أو التجاوز معه لأننا كلنا عيوب ولأن الله يجمع الأضداد والأشياء المتنافرة لحكمة لديه.

وتابعت: "إذا كانت أرملة الشقيق تسعى للارتباط بزوجك فعليك أن تكوني أكثر عقلًا ولا تسمعيه كلامًا سلبيًا وعليك أن تغيري طريقتك واعتبري أنها ليست موجودة ودربي نفسك على التحكم في أعصابك لأنه من حقك الحفاظ على زوجك وبيتك وأولادك وإعانته على صناعة المعروف، لأنه بصناعة الخير يفتح لكما أبواب الفرج "وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله"، ولأن الإنسان حين يصنع الخير يصنعه لنفسه وعليكي أن معه أنثى في البيت وليس الند بالند لأن البيوت لا تخل من المشاكل".

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