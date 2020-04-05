تونس تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة من مجموع 658 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 574 حالة مؤكدة من بين 7145 تحليلا مخبريا.وقالت الوزارة إن عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس ارتفع إلى 22 حالة، موزعة على الولايات التالية، 4 صفاقس، 3 سوسة، 3 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 2 تونس، 2 مدنين، 1 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل 1 بن عروس.وأفادت، بأنه تم إخضاع 19122 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18720 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و402 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.