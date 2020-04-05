8430 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3 حالات وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 8430 حالة، و49 حالة وفاة.وتدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزل العديد من المستوطنات بعد انتشار فيروس كورونا داخلها، خاصة الأحياء التي يعيش فيها طائفة الحريديم، لانتهاكهم التعليمات الخاصة بالإغلاق، وعدم التجمعات لاكثر من شخصين حتى وان كانت للصلاة.وقال أريه درعي وزير داخلية الاحتلال إن الأوضاع داخل أحياء اليهود المتدينيين أكثر سوءا في أزمة كورونا، نظرا لأنهم يجتمعون من أجل الصلاة، وسط وجود حالات مصابة، ما ينذر بأنها بؤر تفشي للفيروس.وأعلنت سلطات الاحتلال تكليف الجيش بإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص كبار السن ودور المسنين، وتوفير الطعام والمستلزمات الأساسية وتوصيلها لهم، لمنع اختلاطهم بأي شخص يحتمل إصابته.