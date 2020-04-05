مستشار النمسا: حرية السفر فى أوروبا ستظل مقيدة خلال الصيف

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أنه من المرجح أن تظل حرية السفر المعتادة في أوروبا مقيدة بشدة هذا الصيف.وقال كورتس في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه طالما أنه لا يوجد تطعيم أو دواء فعال ضد فيروس كورونا، فإن حرية السفر لن تكون متاحة لفترة طويلة.ومن جانبه قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج، إنه لو تمكنا من السيطرة على فيروس كورونا في النمسا فلن نتمكن من العودة على الفور إلى حرية السفر غير المحدودة.وأضاف شالنبيرج: "علينا أن نفترض أن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا فى بعض الدول حتى تتمكن من السيطرة على الفيروس، وبالتالي ستظل تعتبر مناطق خطر ومحظور السفر إليها".وأشار الوزير إلى أن التسرع فى العودة إلى حرية السفر غير المحدودة، قد تؤدى إلى حدوث موجة جديدة من انتشار الفيروس، مؤكدا: "سنواصل مراقبة ذلك عن كثب في وزارة الخارجية وسنواصل اطلاق تحذيرات السفر في المستقبل لمنع التعرض لمخاطر جديدة".