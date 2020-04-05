كامل الوزير: الانتهاء من معظم العاصمة الإدارية والمتحف الكبير 10 أكتوبر

علق وزير النقل اللواء كامل الوزير على تأجيل فعاليات الاحتفال بافتتاح المشروعات القومية الكبرى، قائلا: «تفقدت مشروع القطار الكهربائي الذي يبدأ من منطقة السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وقرار الرئيس اختص بالتحديد المتحف الكبير والعاصمة الإدارية كونها ستفتتح عبر احتفالات كبرى يشهدها قادة العالم»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات.وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إلى أن المتحف المصري الكبير والحي الحكومي والمنطقة السكنية الثانية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومعظم منطقة البنوك والجامعات في العاصمة الإدارية والمدينة الرياضية ومحطات القطار الكهربائي ستكون جاهزة للافتتاح في 10 أكتوبر المقبل، معلقا «سيتم تأجيل الافتتاح حتى 2021 كما أعلن الرئيس، مينفعش مشروع بالحجم ده يفتتح في هدوء».وأوضح أن المشروعات التي تنفذها شركات مصرية مستمرة الآن بنسبة إشغال تصل تتراوح من 70% إلى 90%.