المغرب: 107 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 990 حالة.وقالت الوزارة المغربية في بيان إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3589 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريح صحفي - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 69 حالة حتى مساء اليوم، فيما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 71 حالة.وأهابت وزارة الصحة - في بيانها - بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.