ديانا حداد: نصيحتي للناس «عدم الخوف»

تمكث النجمة اللبنانية ديانا حداد هذه الفترة في منزلها، بسبب الحجر الصحي المفروض على دولة لبنان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب العالم مؤخرًا.وقالت ديانا حداد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها تعمل هذه الفترة على مشاهدة التلفزيون والكثير من الأعمال الفنية المتنوعة، في ظل الاستمرار بالتواجد المنزلي، مشيرة إلى أن أكثر الأمور التي تفعلها هو التواجد في المطبخ لطهي بعض الوجبات الجديدة.وتابعت: "أكثر ما يفعل هذه الايام هو الأكل بشكل مستمر، وهو ما يزيدني وزنًا قليلًا على الرغم من متابعتي طوال الوقت للعب الرياضة، فأنا ألعب "اليوجا" و"الميدتشن" وهذا ما أحاول أن أفعله للحفاظ على جسمي.وحول رؤيته لتداعيات الفيروس ونصيحتها للجمهور قالت:"أتمنى أن ينعم الجميع بالصحة الجيدة في ظل تواجد هذا الفيروس الموجود في العالم كله، فأنا لا أتمنى أن ينشغل الناس بـ"كورونا" وأن يأخذوا الموضوع بشكل يمنعهم بالأستمرار في الحياة بشكل طبيعي، فأنا أؤمن بأن ما كتبه الله هو ما يحدث في الأخر، فقد نالوا حذركم ولا تخافوا ومع الأيام سوف ننتصر عليه".