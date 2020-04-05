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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار الكتب: مخطوطات من وثائق ثورة 1919 عبر بوابة الثقافة

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:16 م
وثائق ثورة 1919
وثائق ثورة 1919
آلاء حسن
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أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، إتاحة مختارات مكتوبة بخط اليد من وثائق ثورة 1919، عبر بوابة الثقافة بصيغة pdf، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وجدير بالذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"؛ بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

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