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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأهلى صبور تساهم مع صندوق تحيا مصر لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا خلال شهر مارس الماضى

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:09 م
الأهلى صبور
الأهلى صبور
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قامت الأهلى صبور، الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقارى بمصر خلال شهر مارس الماضى بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" فى شراءعدة أجهزة تنفس اصطناعى بالإضافة إلى 75 ألف مجموعة إختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمعروف بإسم (COVID-19) الذى إنتشر فى العديد من دول العالم فى الآونة الاخيرة،وذلك تماشيًا مع الجهود المكثفة المبذولة من الدولة والمجتمع المدنى لمكافحة أنتشار الفيروس والحد من إنتشاره ومساعدة مستشفيات الحجر الصحى التى تم إقامتها بـ7 محافظات،وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية للمرضي وكذلك دعم فرق الأطباء والممرضين بكافة المستلزمات الطبية التي تساعدهم في أداء مهامهم.على الجانب الأخر قامت شركة الأهلى صبور بتبنى مبادرة مجتمعية أخرى بهدف دعم 30 الف من الأسر الأكثر إحتياجًا من العمالة مؤقتة وغيرها من الفئات محدودة الدخل من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية التى تضررت بصورة كبيرة جراء إنتشار الفيروس وذلك عبر توفير250 طن من البضائعوالاحتياجاتالأساسيةوالموادالغذائيةلهذه الأسر، بما يمكنهم من البقاء فى المنازل وعدم الخروج والتزاحم فى تجمعات قد تكون سببًا فى تفشي الفيروس، وتم البدء فى تنفيذ هذه المبادرة فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية منطلقين منمحافظتى القاهرة والجيزة.
وصرح المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور بأن" هذه الخطوةتأتى فى إطار إلتزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالى مصر وإعلاءًا لقيم الإنسانية، وإيمانًا من الشركة بأهمية قيام شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بدورهم المنشود والمساهمة فى تنمية المجتمع خاصة فى وقت الأزمات." وأضاف صبور: "كان لزامًا علينا إتخاذ موقف إيجابى فى التعامل مع الأزمة الحالية التى تواجهها البلاد والمشاركة بشكل فعلى مع الدولة فى حربها الحالية للقضاء على فيروس كورونا ومنع تفشيه بوطننا الحبيب، حيث أن الموقف الحالى يتطلب تضافر كافة الجهود والتكاتف والتلاحم بين كافة الجهات لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، لذلك فإننا حريصون كل الحرص على العمل بكل ما أوتينا من قوة لمساندة الدولة فى جهودها للتخفيف عن المواطنين والوقوف بجانب أهالينا من مختلف المحافظات لنتخطى هذه المرحلة الحرجة، والعودة مرة أخري لمسيرة العطاء والتنمية بالبلاد."
ومنذ بداية تفشى فيروس كورونا (COVID-19) بغالبية دول العالم، حرصت الدولة المصرية وقياداتها على تسخير كافة الجهود والعمل بكل طاقتها لمحاصرة هذا الفيروس، حيث قامت الدولة بإتخاذ العديد من القرارات التى من شأنها حماية المواطن المصرى وتحقيق أعلى معدلات الأمان له بما لا يتعارض مع توفير كافة متطلبات الحياة اليومية والتعامل مع هذه الازمة بكل حزم وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.من جانبهاقامت شركة الاهلى صبور بإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالشركة سواء بالمكاتب الإدراية أو بالمواقع المختلفة لمشروعاتها حيث نضمن استمرار العمل مع الحفاظ على صحة جميع العاملين، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التى من شأنها تجنب إنتشار فيروس كورونا (COVID-19) ومراعاة كافة المعايير البيئية والصحية، الصادرة عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال تخفيض عدد المتواجدين ونسب حضور العاملين بالمبني الإداري



للشركة وكافة المواقع، وتوفير كمامات وقفازات محكمة للعاملين من إداريين ومهندسين وفنين، وتعيين أطباء بكافة منشآت ومواقع الشركة لمتابعة الحالة الصحية لجميع العاملين، فضلًا عن تعقيم وتطهير كافة المواقع والمبانى وتوزيع لافتات ولوحات إرشادية للتوعية عن الفيروس. كما يتم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية فى جميع المواقع الخاصة بالشركة. شركة الأهلى صبور تبذل كل الجهد لتحقيق التوازن بين صحة كافة العاملين والعملاء وفى ذات الوقت استمرار العمل حيث أن القطاع العقارى يؤثر فى كتير من الصناعات والقطاعات الأخرى،

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