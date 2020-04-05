إعانة مالية لـ 200 أسرة من الأكثر احتياجًا بكفر الشيخ

صدق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، على قرار تخصيص إعانة مالية من وزارة الأوقاف للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لدعم تلك الفئة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأضاف نورالدين، في بيان، أن ذلك يأتي للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ لترشيح 200 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.جدير بالذكر؛ أن القرار يأتى إسهامًا من وزارة الأوقاف فى التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا فى ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة واهتمامها بمساعدة الأسر المتضررة من أثار فيروس كورونا المستجد.