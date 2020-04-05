الجزائر تدعو منتجي النفط إلى اتفاق شامل وفوري لخفض الإنتاج

قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن الوزير محمد عرقاب دعا منتجي النفط، اليوم الأحد، إلى التوصل لاتفاق واسع وشامل وفوري، لخفض الإنتاج خلال اجتماع مزمع يوم الخميس القادم.وقال في تصريح أورده بيان للوزارة إن "الجزائر التي تترأس مؤتمر منظمة أوبك، توجه نداء لجميع منتجي النفط، لاغتنام فرصة الاجتماع المنتظر عقده في 9 ابريل، لتغليب روح المسئولية والتوصل إلى اتفاق، بشأن خفض إنتاج النفط يكون شاملا وواسع النطاق وفوريا".