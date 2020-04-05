الإمارات تؤيد دعوة السعودية لإجراء محادثات نفطية

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأحد، إن بلاده تؤيد اقتراحا سعوديا للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك+ ومنتجين آخرين.وأضاف في بيان، أن هناك حاجة لجهد مشترك وموحد من جميع الدول المنتجة للنفط، وليس فقط دول مجموعة أوبك+.وتابع: "الإمارات واثقة من أنه إذا تم التوصل لاتفاق، فإن كل المنتجين سيعملون في سرعة وتعاون لمواجهة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية، والسعي لإعادة التوازن إلى السوق والإبقاء على مخزونات النفط العالمية عند مستويات معقولة".