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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق الزيارة الافتراضية الجديدة للدير الأحمر (بث مباشر)

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:06 م
الدير الأحمر
الدير الأحمر
رامى حسين
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انطلقت الآن فعاليات الزيارة الافتراضية الجديدة لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج، على صفحة وزارة السياحة والآثار بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة غدًا أثرًا إسلاميًا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

ويقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاي في أوائل القرن الرابع الميلادي، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية في تشييده لذا سمي بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

وتعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبق منه سوى الكنيسه والحصن الذي يقع في الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

الكنيسة الرئيسية: هي عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى صحن يتكون من ثلاثة أجنحة، كما يوجد في الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء.

الحصن: يرجح أنه يرجع لعصر الإمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التي تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياه.

يذكر أن هذه الزيارات الافتراضية تأتي في اطار المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أمس  الأول مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة او جولة إرشادية لأحد المواقع او المتاحف الأثرية، يوميا في تمام الساعة 7 مساء تحت شعار ‏ Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe.

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