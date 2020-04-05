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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غلق وحدة بمستشفى جامعة عين شمس بعد إصابة طبيب بكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:02 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قررت إدارة المستشفيات بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، غلق الوحدة الرابعة تماما، وعدم استقبال أي حالات جديدة حتى ظهور نتائج تحليل العاملين، بعد ثبوت إيجابية تحليل فيروس كورونا المستجد، لطبيب مقيم بقسم أمراض النساء والتوليد، بعد أن أبلغ فريق مكافحة العدوى، وتم حجزه بمستشفى العجوزة العام، بعد أن كان متواجدا لآداء عمله بكشك الولادة الخاص بحوادث الوحدة الرابعة يوم الأربعاء الماضي، وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وأكدت جامعة عين شمس، في بيان اليوم الأحد، أنه تم حصر جميع المخالطين لطبيب الامتياز بالأماكن التي تواجد بها من المرضى والأطباء والتمريض والعمال والإداريين وكان عددهم 79 مخالطا لفحص وجود فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، إلى المعامل المركزية وجاءت جميع النتائج سلبية اليوم.

ونوهت إدارة جامعة عين شمس، أنها تتعهد بالالتزام بالشفافية التامة في الافصاح عن أية وقائع قد تطرأ ذات صلة بوباء كورونا المستجد، وبذل أقصى الجهود المممكنة بمسشتفيات جامعة عين شمس، ومساندة كافة مؤسسات الدولة في مجابهة هذا الوباء والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأضافت جامعة عين شمس، أنه فور علمها بإيجابية تحليل طبيب الامتياز الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تم الاتصال بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، للتأكد من إيجابية تحليل طبيب الامتياز، وبالفعل أفادت أن اسمه مدرج بكشوف الحالات الإيجابية هو وبعض أفراد عائلته وأن والد طبيب الامتياز وهو صيدلي كان قد توجه لمستشفى الحميات يوم الأربعاء الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية وبعد سحب مسحات له جاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وبعدها توجه فريق الترصد بوزارة الصحة، لسحب عينات لجميع أفراد الأسرة، وجاءت النتائج إيجابية لطبيب الامتياز وشقيقه، وذلك في يوم الجمعة الموافق الثالث من أبريل الجاري، وعليه تم عزلهم في مستشفى العجوزة العام.

وقال البيان، إن إدارة المستشفيات قررت غلق الوحدة الرابعة تماما، وعدم استقبال أي حالات جديدة بها، حتى ظهور نتائج تحليل العاملين، مع تنظيف وتطهير المستشفى بالكامل، ورشها بالمطهرات بالمعدات والفرق المدربة المختصة بذلك، وإيقاف العيادات واستقبال الحالات للقسم، الذي عمل به طبيب الامتياز والتي كان مقرر لها كشف، يوم أمس السبت، لحين ظهور نتائج التحاليل.

وتابع البيان أنه تم استكمال 69 عينة إضافية للعاملين بالمستشفي رغم عدم التخالط المباشر للطبيب المذكور والقيام بالتحليل لهم بالمعمل المرجعي بمستشفى عين شمس التخصصي وفي انتظار النتائج، إلى جانب حصر أسماء المرضى المترددين على كشك الولادة يوم الأربعاء الماضي، من الذين خرجوا بعد الشفاء أو متابعة حتى تاريخ الإبلاغ بإصابة طبيب الامتياز، وتم رصد أرقام تليفوناتهم وإرسال بياناتهم إلى الطب الوقائي، لعمل اللازم من إجراءات تجاههم، والمتابعة والتأكيد على التزام جميع العاملين بارتداء الواقيات الشخصية، واتباع جميع سياسات مكافحة العدوى من قبل جميع العاملين والمترددين على المستشفى، كذلك منح إجازة لبعض المخالطين الذين ثبت سلبية نتيجة تحاليلهم إلى أن يعاد التحليل لهم جميعا مرة أخرى بعد 3 أيام لضمان سلبية النتائج.

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