نجل سيدة الإسكندرية المتوفاة بكورونا: كنت هشيل الخشبة لوحدى

نفى أحمد صبحي، ابن سيدة الإسكندرية المتوفاة في مستشفى النجيلة، ما تردد عن رفضه استلام جثمان والدته بعد وفاتها عقب إصابتها بكورونا قائلًا: "فيه فيديوهات وأنا شايل والدتي في المقابر بكرموز ومش حاطط كمامة على وشي".وأضاف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، والمُذاع عبر فضائية "المحور": "الناس بتتعامل معايا على إني وباء، ومفيش حد تواصل معايا في شيل الخشبة، لما فتحوا الإسعاف قالولي خدها قولتلهم أشلها لوحدي، ومكنش فيه لا لبس واقي ولا أي حاجة".وتابع: "حسبي الله في أحد حد قال حاجة عليا أو على أمي، أمي شهيدة"، مضيفًا: "الله يبارك في ضابط كرموز والعساكر والطبيب، عشان رأفوا بحالي وشالوا معايا الخشبة".وأوضح أن زوجته مريضة أيضَا بفيروس كورونا، منوهًا بأنها تشكى من حالة المعاملة في المستشفى.