نجل سيدة الإسكندرية المتوفاة بكورونا: كنت هشيل الخشبة لوحدى
الأحد 05/أبريل/2020 - 07:01 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
نفى أحمد صبحي، ابن سيدة الإسكندرية المتوفاة في مستشفى النجيلة، ما تردد عن رفضه استلام جثمان والدته بعد وفاتها عقب إصابتها بكورونا قائلًا: "فيه فيديوهات وأنا شايل والدتي في المقابر بكرموز ومش حاطط كمامة على وشي".
وأضاف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، والمُذاع عبر فضائية "المحور": "الناس بتتعامل معايا على إني وباء، ومفيش حد تواصل معايا في شيل الخشبة، لما فتحوا الإسعاف قالولي خدها قولتلهم أشلها لوحدي، ومكنش فيه لا لبس واقي ولا أي حاجة".
وتابع: "حسبي الله في أحد حد قال حاجة عليا أو على أمي، أمي شهيدة"، مضيفًا: "الله يبارك في ضابط كرموز والعساكر والطبيب، عشان رأفوا بحالي وشالوا معايا الخشبة".
وأوضح أن زوجته مريضة أيضَا بفيروس كورونا، منوهًا بأنها تشكى من حالة المعاملة في المستشفى.
وأضاف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، والمُذاع عبر فضائية "المحور": "الناس بتتعامل معايا على إني وباء، ومفيش حد تواصل معايا في شيل الخشبة، لما فتحوا الإسعاف قالولي خدها قولتلهم أشلها لوحدي، ومكنش فيه لا لبس واقي ولا أي حاجة".
وتابع: "حسبي الله في أحد حد قال حاجة عليا أو على أمي، أمي شهيدة"، مضيفًا: "الله يبارك في ضابط كرموز والعساكر والطبيب، عشان رأفوا بحالي وشالوا معايا الخشبة".
وأوضح أن زوجته مريضة أيضَا بفيروس كورونا، منوهًا بأنها تشكى من حالة المعاملة في المستشفى.