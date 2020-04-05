578 ألف طالب يؤدون اختبار اللغة العربية التجريبى من المنازل

أدى 578 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، اختبار اللغة العربية التجريبي، من داخل المنازل مستخدمين شرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، إضافة إلى أجهزة المحمول والكمبيوتر في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول على المنصة الإلكترونية خلال اليوم بهدف توزيع الأحمال على منصة الاختبارات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.وجددت الوزارة تأكيدها أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.