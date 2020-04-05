إسلام أباد تدعو الأمم المتحدة لدعمها في تقديم مساعدة للاجئين الأفغان

دعا وزير الدولة لشؤون الأقاليم والمناطق الحدودية الباكستاني شهريار خان آفريدي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دعم بلاده، لتقديم مساعدة إغاثية للاجئين الأفغان المقيمين في باكستان.ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأحد، عن آفريدي قوله في حديثه مع الصحفيين خلال زيارة مخيم اللاجئين الأفغان - "أحذر المجتمع الدولي من أزمة إنسانية في مخيمات اللاجئين الأفغان بسبب الإغلاق الذي تشهده البلاد للتغلب على فيروس كورونا المستجد".وأشار آفريدي إلى أن رئيس الوزراء عمران خان أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية لتوفير مساعدات إغاثية للاجئين الأفغان على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد حاليًا.