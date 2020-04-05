ضبط 618 عبوة كحول مغشوشة في طنطا

تمكنت مديرية التموين في الغربية، اليوم، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، من ضبط 618 عبوة كحول إيثيلي وكولونيا مغشوشة، داخل شركة مسلتزمات بمدينة طنطا.وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يتضمن تمكن حملة تفتيشية من وحيد الحسيني، وياسر مراد، ومحمد الشيخ متفشي الرقابة التموينية، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، لمراقبة الأسواق ورصد المتلاعبين بالأسعار والغش التجاري، من ضبط 618 عبوة كحول إيثيلى وكولونيا مغشوشة، داخل شركة مستلزمات، بمنطقة الإستاد بدائرة قسم ثان طنطا.وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر رقم 9743 جنح ثان طنطا، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.