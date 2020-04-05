«الكهرباء»: إلغاء نظام الممارسة واستبداله بالعدادات الكودية للمخالفين

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة منذ فترة.وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد": "تم إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة".وأكد أن العداد الكودي لا يمثل اعترافًا بالمباني المخالفة ويعد مجرد آلية لعكس قراءة العداد بدقة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية إلكترونية قريبًا لتلقي طلبات المخالفين.