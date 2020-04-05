شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية (فيديو)



شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية

يحتوي فيديو شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.

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وأكدت الوزارة، لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخري متاحة.



https:we.tlt-grQLgWENZZ

وأكدت الوزارة، لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخري متاحة.https:we.tlt-grQLgWENZZ

ننشر شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية حيث نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحيا لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.