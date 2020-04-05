شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية (فيديو)
الأحد 05/أبريل/2020 - 06:47 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ننشر شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية حيث نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحيا لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.
يحتوي فيديو شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.
وأكدت الوزارة، لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخري متاحة.
https:we.tlt-grQLgWENZZ
شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية
يحتوي فيديو شرح كيفية عمل المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.
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وأكدت الوزارة، لمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخري متاحة.
https:we.tlt-grQLgWENZZ